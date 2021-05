Due giovani finiscono nei guai al Pilastro, in giro con droga e pistola scacciacani carica

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo e Bologna Mazzini, coadiuvati dai militari del 5° Reggimento Carabinieri Emilia-Romagna, hanno identificato 68 persone e controllato 42 veicoli durante le verifiche sul territorio per le strade del Rione Pilastro.

Tra questi, un 17enne, identificato dai militari in via Gabriele D’Annunzio, mentre si trovava in sella a uno scooter condotto da un 21enne bolognese, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, sprovvista del tappo rosso e identica alla riproduzione originale: la pistola austriaca semiautomatica “Glock”. Interpellato sulle necessità di andare in giro con una pistola scacciacani carica (5 colpi nel serbatoio) e nascosta sotto la giacca, il 17enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il conducente dello scooter, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, in quanto, sottoposto a una perquisizione, è stato trovato in possesso di una decina di grammi circa di hashish. La droga e la pistola scacciacani sono state sequestrate.