Viabilità e sosta in centro storico a Guastalla: aggiornamento sui rilievi per lo studio e la redazione del nuovo piano della circolazione

A fine febbraio 2021 sono iniziate le attività per la redazione del nuovo piano della mobilità e della sosta in centro storico a Guastalla, affidata ad uno studio di professionisti specializzati, il Logit Engineering di Castelfranco Veneto (Tv).

Lo studio di ingegneria, coordinato dall’ing. Omar Luison, in questi due mesi si è occupato soprattutto dei rilievi della cartellonistica e delle barriere architettoniche e si è concentrato, attraverso vari confronti con i funzionari dell’ufficio tecnico comunale e con gli agenti di Polizia locale, sull’analisi dei punti di maggior criticità viabilistica riscontrati nell’arco degli anni all’interno del centro urbano.

Questo mese di maggio è dedicato allo studio dei trasporti, legati alle scuole e alle attività in funzione. La scorsa settimana lo Studio incaricato dal Comune ha avviato i rilievi automatici con il posizionamento della strumentazione radar (vedi foto). Si procederà nei prossimi giorni con i rilievi delle targhe per proseguire successivamente con le indagini dei mezzi e degli spostamenti sugli assi urbani, come è stato illustrato il 25 febbraio scorso durante l’incontro di avvio del progetto. Ricordiamo che il video della diretta Facebook di presentazione e inizio delle attività era stato immediatamente caricato sul canale Youtube del Comune di Guastalla, dove tuttora può essere visto liberamente mentre la relativa documentazione è pubblicata sul sito web istituzionale.

“Nello studio della viabilità e della sosta in centro storico – afferma l’assessore Chiara Lanzoni – abbiamo previsto una fase di coinvolgimento diretto dei cittadini. A partire da lunedì 24 maggio, infatti, verrà messo a disposizione dei guastallesi, residenti in centro storico e non, un modulo per la raccolta delle osservazioni in merito, sia in versione cartacea che digitale. Seguiranno come sempre informazioni dettagliate sui nostri canali social e sulla stampa. Al termine di questa nuova fase, saranno elaborati tutti i dati raccolti per poter fornire un primo riscontro alla cittadinanza, durante i mesi di luglio o agosto”.

Ricordiamo che lo studio incaricato sta approfondendo gli obiettivi posti dalla Giunta comunale, fra cui una maggiore razionalizzazione della sosta, un aggiornamento della cartellonistica (anche in sinergia con le principali attività insediate), la revisione generale della viabilità e degli accessi, e delle aree ZTL e pedonali, l’attenzione alla zona di via Gonzaga, corso Garibaldi, piazza Mazzini e il tema dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche nell’ottica di un centro storico più dedicato ai pedoni, che privilegi la mobilità sostenibile e coinvolga la cittadinanza e le categorie (commercianti…).