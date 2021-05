Manifestazioni all’aperto, il Comune di Bologna organizza un webinar gratuito sulle misure per lo spettacolo dal vivo

ll Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna organizza un’altra occasione di formazione gratuita rivolta agli operatori culturali della città, in collaborazione con STEA – Safety Theater Entertainment Arts, cooperativa dei professionisti della sicurezza per lo spettacolo e gli eventi. Il 21 maggio è previsto il webinar “Le misure per la ripartenza dello spettacolo dal vivo e delle manifestazioni outdoor”.

Per partecipare e ricevere il link occorre iscriversi compilando il modulo online all’indirizzo: https://tinyurl.com/4nsbvb9s entro mercoledì 19 maggio e sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni o chiarimenti, è possibile contattare lo staff all’indirizzo: emergenzaculturacovid19@comune.bologna.it

Il corso è rivolto agli operatori culturali, la partecipazione è gratuita e limitata ad una sola persona per organizzazione.

Il webinar, tenuto da Stefano Caldart, Fabio Fila, Barbara Alberti, illustrerà gli aggiornamenti e le evoluzioni delle disposizioni normative per organizzare la ripartenza degli spettacoli dal vivo e degli eventi all’aperto dopo lo stop imposto dal Coronavirus, tutelando al massimo la sicurezza degli operatori e degli spettatori.

Il webinar è organizzato nell’ambito del progetto Bussole – orientarsi nel mare della cultura, che ha come obiettivo offrire nuove competenze per dare impulso a un settore che deve necessariamente ripensarsi e strutturarsi in maniera adeguata per poter guardare al futuro.