Adecco cerca magazzinieri per il nuovo centro di smistamento Amazon di Spilamberto

Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, ha aperto le selezioni per operatori di magazzino per il nuovo centro di smistamento Amazon a Spilamberto in provincia di Modena, che sarà attivo a partire da ottobre 2021.

Il ruolo prevede la gestione, la movimentazione e lo smistamento della merce dalla ricezione fino alla spedizione. Il candidato ideale è una persona volenterosa, precisa, affidabile e orientata al risultato, completano il profilo, motivazione, puntualità, senso del dovere, attenzione ai dettagli e problem solving. Il lavoro sarà su turni a ciclo continuo oppure su fascia fissa notturna o pomeridiana. Non è richiesta esperienza pregressa.