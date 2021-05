A Bologna e provincia salgono a 470.774 le persone vaccinate. Oggi 94 i nuovi contagi

Sono 313.757 le prime vaccinazioni e 157.017 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 19 maggio. In totale 470.774. Salgono a 253.019 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.

Dei 94 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 72 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 12 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 5 attraverso test per categoria,

1 mediante test sierologici mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 4.

Tra i 94 nuovi contagi, 56 sono inseriti in focolai e 38 sono sporadici. Nessun caso è stato importato da altre regioni, nè dall’estero.