A Budrio la frazione Dugliolo si collega al depuratore, mentre si rinnova la stazione ecologica Hera a Camugnano

Proseguono gli interventi del Gruppo Hera per dotare anche i piccoli agglomerati urbani di adeguati trattamenti di depurazione delle acque reflue, come richiesto anche dalla regione Emilia-Romagna. In questo ambito, sono in corso nel comune di Budrio i lavori di Hera per il collegamento della frazione Dugliolo al depuratore intercomunale di Minerbio, in via Bocche. I reflui della maggior parte delle utenze di questa frazione, infatti, attualmente non sono sottoposti ad alcun trattamento di depurazione e la rete fognaria confluisce direttamente nel fiumicello Dugliolo.

Una volta terminato l’intervento, si stima entro il mese di novembre 2021 salvo inconvenienti, le acque di scarico provenienti dalle circa 400 utenze dell’area potranno quindi raggiungere il depuratore ed essere restituite all’ambiente, dopo il trattamento nell’impianto, pulite e con i requisiti richiesti dalla normativa, per garantire il corretto equilibrio dell’ecosistema. L’opera progettata e realizzata da Heratech, la struttura di ingegneria della multiutility, una volta terminata e divenuta operativa, avrà quindi una ricaduta positiva per la qualità e la tutela ambientale dell’area e dei corsi d’acqua.

Il Sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti commenta: “Grazie a questo intervento è stata risolta molto positivamente una situazione ambientale presente sul territorio di Budrio da diversi anni. Il collegamento della frazione di Dugliolo al depuratore di Minerbio rappresenta un grande miglioramento nel trattamento delle acque reflue con evidenti vantaggi per l’ambiente e i cittadini. Un risultato ottenuto anche grazie alla buona collaborazione tra le amministrazioni comunali e Hera, con il costante obiettivo di salvaguardare il territorio e l’ambiente”.

5.000 metri di nuove condotte, telecontrollo 24 ore su 24, doppie apparecchiature per garantire la continuità del servizio

I lavori prevedono principalmente la posa di circa 5.000 metri di nuova condotta fognaria, la dismissione dell’attuale fossa Imhoff (il sistema utilizzato per il trattamento dei liquami nelle frazioni di dimensioni ridotte) che serve una piccola parte della frazione e il collegamento alla fognatura di alcune utenze attualmente non collegate alle reti fognarie. Nell’ambito dei lavori è prevista anche la realizzazione di due impianti di sollevamento, dotati di elettropompe, che hanno la funzione di fare scorrere i reflui lungo la rete verso il depuratore. Per garantire l’affidabilità del sistema e la continuità del servizio, gli impianti di sollevamento gestiti da Hera sono dotati di apparecchiature aggiuntive in grado di sopperire al malfunzionamento di una di esse e sono telecontrollati, con la trasmissione dei segnali di funzionamento alla centrale di telecontrollo reti e impianti di Hera presidiata 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. In questo modo si garantisce un presidio costante e l’attivazione del pronto intervento in tempo reale in caso di anomalie di funzionamento.

L’intervento, inserito nel Piano d’Ambito delle opere concordate con Atersir, in coordinamento con le due amministrazioni comunali di Budrio e Minerbio, comporterà un investimento complessivo da parte di Hera di circa 1.200.000 euro.

Invece, a partire da lunedì 24 maggio, Hera inizierà i lavori di rinnovo della stazione ecologica a Camugnano. Salvo inconvenienti o condizioni climatiche avverse, l’intervento dovrebbe terminare entro un mese.

Per ragioni di sicurezza, la presenza del cantiere non permetterà lo svolgimento in contemporanea delle normali attività della stazione ecologica che rimarrà pertanto chiusa per l’intera durata dei lavori.

In alternativa, i cittadini potranno utilizzare la stazione ecologica a Gaggio Montano, in via Porrettana 253 in località Cà dei ladri, aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13.

Appositi cartelli informativi posizionati alla stazione ecologica di Camugnano informano gli utenti.

Questo intervento rientra in un piano complessivo di rinnovo, concordato con le amministrazioni comunali, per la sistemazione e manutenzione degli spazi di tutte le quattordici stazioni ecologiche di Hera nell’appennino emiliano (area che comprende i comuni di Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Valsamoggia – Savigno e Vergato) per rendere più agevole ai cittadini l’utilizzo di questi servizi. L’investimento complessivamente previsto è pari a 700.000 euro.

Informazioni sui servizi ambientali

Tutte le informazioni sui servizi ambientali di Hera sono disponibili sul sito www.ilRifiutologo.it disponibile anche in app, oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale scaricabile gratuitamente da Amazon. Ci si può rivolgere anche al servizio clienti 800.999.500, numero gratuito da fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.