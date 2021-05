Inizia domani la quarta edizione di “Parole in città”

Inizia domani, sabato 22 maggio, la due giorni di “Parole in città”: un evento letterario organizzato dalla Biblioteca Comunale e dal Servizio Cultura, in collaborazione con le associazioni del territorio “Librarsi” E “Gian Paolo Biasin”, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il contributo di Exprimo Comunicazione, sponsor tecnico.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la lettura e la scrittura in tutte le sue forme, tramite attività laboratoriali e incontri con autori noti a livello a nazionale. “Parole in Città”, giunta alla sua quarta edizione, è cresciuta negli anni, arricchendosi di contenuti e riscontrando un ampio apprezzamento da parte della cittadinanza.

L’edizione 2021 presenta un programma particolarmente ricco di eventi, rivolti sia al pubblico adulto che ai più giovani, che animerà la Biblioteca “N. Cionini”, la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine” e la corte di Villa Giacobazzi.

“La parola che cura, prendersi cura della parola”, laboratorio di scrittura autobiografica a cura di Anna Maria Pedretti (docente Lua –Libera Università Autobiografia di Anghiari) che si svolgerà presso la Biblioteca Cionini in via Rocca dalle 9 alle 13 e poi dalle 14,30 alle 17,30, è l’unico appuntamento a pagamento della rassegna (€ 30,; studenti € 20)su prenotazione – Biblioteca Comunale “N. Cionini”- 0536/880813 biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Tutti gli altri eventi saranno ad ingresso gratuito e su prenotazione: si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19. Sarà possibile accedere al luogo dell’evento fino alla capienza consentita dall’obbligo di distanziamento.

“In punta di piedi e con occhi grandi” , laboratorio di scrittura creativa poetica con il Metodo Caviardage® a cura di Patrizia Baldini, insegnante certificata del Metodo Caviardage®. Presso la biblioteca “Leontine”, in viale Giacobazzi 42 , ore 11 e 16,30 (replica). Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “Leontine” – 0536/880814 leontine@comune.sassuolo.mo.it

“Rime divertenti e filastrocche spiritose…un viaggio spassoso” con Massimo Montanari per bambini dai 4 anni presso la Corte di Villa Giacobazzi, in viale Giacobazzi 42, ore 16; in caso di pioggia Palestra Oratorio Don Bosco, Via papa Giovanni XXIII.

Iniziativa su prenotazione – Biblioteca Comunale “Leontine” – 0536/880814 leontine@comune.sassuolo.mo.it

Donatella Di Pietrantonio presenta “Borgo Sud” (Einaudi, 2020) a cura di Babel Agency presso la Corte di Villa Giacobazzi, in viale Giacobazzi 42, ore 17.30; in caso di pioggia Palestra Oratorio Don Bosco, Via papa Giovanni XXIII.

Iniziativa su prenotazione su Eventbrite: https://dipietrantonioparoleincitta.eventbrite.it

Proiezione del film dal Buk Film Festival “Picciridda con i piedi nella sabbia” tratto dall’omonimo libro di Catena Fiorello, a cura di Progettarte presso il Crogiolo Marazzi, Via Regina Pacis 9/Via Radici in Monte 70, ore 19.30.

Iniziativa su prenotazione su Eventbrite: https://picciriddaparoleincitta.eventbrite.it