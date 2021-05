Senso unico alternato domani, sabato 22 maggio, sul ponte Veggia per consentire alla squadra operai di mettere in sicurezza i new jersey che impediscono il passaggio pedonale sul marciapiede dissestato. Il senso unico alternato, regolato dagli agenti della Polizia Municipale, sarà in vigore a partire dalle ore 8,30 di domani e fino al termine dei lavori, previsti in massimo tre ore.