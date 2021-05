Volley, la Green Warriors si ferma in semifinale: in gara 3, cede 3-0

La Green Warriors lotta con le unghie con i denti ma alla fine deve arrendersi alla maggior esperienza della Megabox Vallefoglia, che vince Gara 3 e vola così in Finale Play Off: le neroverdi giocano per tre set alla pari delle avversarie, in un match lungo, intenso e ben equilibrato di quanto il risultato finale possa suggerire.

La Green Warriors Sassuolo chiude così la sua stagione giocando come sempre ha fatto, lottando punto su punto, a viso aperto contro tutti gli avversari: un bellissimo viaggio termina in semifinale, oggi c’è amarezza ma c’è anche la consapevolezza dello straordinario percorso fatto quest’anno delle neroverdi, capaci di stupire tutti e di regalare ai tifosi sassolesi grandissime emozioni!

Megabox Vallefoglia 3 – Green Warriors Sassuolo 0 (25-23 25-22 25-21)