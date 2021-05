I Carabinieri della Stazione di San Matteo della Decima hanno eseguito i rilievi di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Circonvallazione Italia a San Giovanni in Persiceto, dove un 62enne italiano alla guida di una BMW 320 ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada, verosimilmente a causa di un malore sopraggiunto mentre stava guidando. Per il 63enne, soccorso dai sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.