Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, sereno o poco nuvoloso al pomeriggio con aumento della nuvolosità di tipo stratificato in serata. Temperature minime in lieve aumento comprese tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra 23 e 24 gradi sul settore occidentale e intorno ai 20/21 gradi su quello orientale. Venti deboli variabili. Mare mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)