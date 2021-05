Food immersion, il 29 e 30 maggio a Bologna gran finale del progetto di educazione alimentare e ambientale Good for Food

Il 29 e 30 maggio si terrà online sul canale Youtube di Good for Food la maratona Food Immersion: due giornate di incontri aperte a tutti e dedicate a cibo, ambiente, sostenibilità e benessere con la partecipazione di ospiti da tutto il paese.

Si tratta dell’evento conclusivo di Good for Food, il progetto di educazione alimentare e ambientale promosso dal Comune di Bologna e curato da Fondazione Golinelli, finanziato dal Fondo Interministeriale mense scolastiche biologiche, nato per sensibilizzare insegnanti, studenti e famiglie sui corretti stili di vita, sulle scelte alimentari più sane e consapevoli e sull’impatto ambientale della produzione alimentare.



La Food Immersion è stata presentata questa mattina in conferenza stampa presso la scuola secondaria di primo grado Volta, da Susanna Zaccaria, assessora alla scuola, Eugenia Ferrara, responsabile attività istituzionali di Fondazione Golinelli e Maria Anna Volpa, dirigente scolastico Istituto Comprensivo 14.

La Food Immersion sarà il culmine di una settimana che vedrà anche laboratori in presenza per bambini e incontri tematici dedicati ai cosiddetti “Food Heroes”, gli insegnanti referenti del progetto per ogni scuola.

Da ottobre 2020 a oggi, l’iniziativa ha coinvolto circa 6.500 studenti e studentesse e più di 200 insegnanti: in tutto 260 classi di 20 Istituti Comprensivi, 30 scuole dell’infanzia, 53 primarie e 20 secondarie di primo grado di Bologna.

La maratona conclude un percorso molto articolato e approfondito con più di 180 attività didattiche svolte in presenza e online. Nel corso del fine settimana chiunque potrà seguire racconti, lezioni ed esperienze di esperti, ricercatori, scrittori, chef di fama nazionale e assistere a uno spettacolo internazionale di magia scientifica.

Ad aprire il programma, sabato alle 14.30, lo chef Bruno Barbieri con un videomessaggio che metterà in luce i valori di sostenibilità, rispetto della stagionalità e uso delle materie prime, da coltivare in famiglia come a scuola. A seguire, i saluti istituzionali delle autorità, tra cui quello del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Il primo momento di confronto della giornata, dal titolo “la ricetta della salute”, sarà tra lo chef stellato Moreno Cedroni e Antonio Moschetta, medico, professore ordinario di Medicina Interna all’Università Aldo Moro di Bari e titolare del progetto di ricerca AIRC sul metabolismo dei tumori e la regolazione genica.

Alle 16, la pedagogista Elena Centis, counselor e formatrice, dialogherà sui disordini alimentari con le autrici Janna Carioli e Simona Vinci.

Dalle 16.45 si parlerà di tematiche ambientali. Il primo intervento sarà della scienziata Lisa Casali, premiata come top green influencer al SANA 2019. A seguire, dalle 17.20, Elisa Palazzi, Ricercatrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) e Federico Taddia, autore televisivo, saggista, giornalista e conduttore, si confronteranno in un incontro, realizzato in collaborazione con Editoriale Scienza, dal titolo “Perché la Terra ha la febbre”.

Alle 18 chiuderanno la prima giornata di maratona, con un dialogo dal titolo “Food Conversation Foodscape, biodiversità, territorio, tradizioni” Sara Gentilini, membro UNESCO Magma Geopark e Crop Trust, e Sara Roversi, Founder del Future Food Institute.

Domenica, alle 10, in apertura, Nicoletta Costa, autrice e illustratrice per l’infanzia (Edizioni Franco Cosimo Panini) presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro ispirato al progetto Good for Food, da lei definito “un’esperienza sorprendente”.

A seguire, un intervento sull’importanza del cibo come “bene comune” a cura di Roberto Morgantini, ideatore del progetto Cucine Popolari Bologna Social Food, per cui è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Per il suo prezioso contributo alla promozione di una società solidale e inclusiva”.

Chiudono la mattinata gli interventi di Valentina Giannella, autrice del libro “Il mio nome è Greta”, e, a seguire, il comico bolognese Vito.

Alle 15.15 Francesco Bombardi, architetto, food designer e creatore del laboratorio tecnologico Officucina, dialogherà sul tema dell’esperienza del cibo nello spazio con l’astronauta Umberto Guidoni.

Alle 16.15 spazio alla magia con Alley to Wonderland – The Human Fluorishing Magic Show, viaggio fantastico attraverso le scienze neurocognitive, neuropsicologiche e fisiologiche che regolano il nostro benessere. Lo spettacolo è a cura dell’Academy of Magic & Science, progetto nato dall’acceleratore della Judge Business School dell’Università di Cambridge.

La maratona termina con un intervento sulla creatività di Caterina Garone, neurogenetista presso l’Università di Bologna e divulgatrice scientifica per Creative Innovation Hub.

L’intera manifestazione sarà condotta da Francesco Martinelli, divulgatore e giornalista scientifico. Saranno presenti Intermezzi in rima di Bruno Tognolini, poeta e scrittore per l’infanzia.