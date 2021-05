Vignola, i servizi comunali sull’App IO

Sono diversi ormai i servizi del Comune di Vignola che si possono pagare direttamente da cellulare utilizzando l’App IO, ovvero l’App che consente di interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali. Si può, ad esempio, pagare il costo della Carta d’identità elettronica oppure pagare le tariffe previste per l’uso delle sale della villa municipale in occasione del matrimonio civile. O ancora, per le Attività Economiche, gli hobbisti possono pagare i necessari tesserini. Per quanto riguarda i servizi dell’edilizia privata, tramite l’App si possono ricevere avvisi per sanzioni, per corrispondere i diritti di segreteria e il contributo di costruzione delle pratiche edilizie e riscatti di Aree Peep. Infine, si possono pagare tramite l’App IO anche la tariffa per le lampade votive del cimitero, quella per la concessione dei loculi e quella per le operazioni cimiteriali come la tumulazione o l’estumulazione.

“Gli italiani hanno preso consuetudine con l’App IO grazie all’operazione cashback – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Le misure di restrizione anti-Covid hanno imposto un’accelerazione nella conoscenza degli strumenti che permettono di eseguire operazioni da remoto, in particolare i pagamenti. Come Comune ci stiamo attrezzando per consentire ai cittadini di utilizzare l’App in questione per l’espletamento di semplici operazioni di pagamento o per ricevere avvisi, in modo da snellire e sburocratizzare almeno alcune procedure. Questa è la strada che dobbiamo e vogliamo intraprendere”.

Anche l’Unione Terre di Castelli offre la possibilità di pagamenti attraverso l’App IO per i servizi scolastici, per altri servizi relativi ad adulti e anziani, e per le tasse di concorso.