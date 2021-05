Covid, 4.147 nuovi casi e 171 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – In crescita i casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 4.147, in aumento rispetto ai 3.937 dell’ultima rilevazione nonostante una riduzione dei tamponi processati, 243.967, dato che fa alzare lievemente l’indice di positività all’1,69%. Tornano a crescere i decessi, 171 (+50). I guariti sono 10.808 e gli attuali positivi scendono a 253.193 (6.836 in meno alle 24 ore precedenti).

Sul fronte ospedaliero scendono sotto quota 8 mila i ricoveri ordinari: sono esattamente 7.707 (-474). In discesa pure le terapie intensive, 1.206 (-72) ma con 38 ingressi (-1). In isolamento domiciliare vi sono 244.280 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (739), seguita da Campania (533) e Sicilia (383). Al contrario in Valle d’Aosta si registrano invece 7 nuovi contagiati.

