PAF! Per Aria Festival, in luglio a Maranello, un mese di eventi tra teatro, circo e fantasia

PAF! Per Aria Festival è il grande evento di teatro, circo, arte, cultura e musica in programma a Maranello nel mese di luglio. Un festival “con il naso all’insù” che vedrà performance di acrobati, ballerini, attori, con laboratori e spettacoli aperti a tutti e diffusi sul territorio comunale, dal centro alle frazioni. Lo organizza il Comune di Maranello con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il contributo della Fondazione di Modena, sotto la direzione artistica della compagnia Materiaviva Performance, importante realtà nell’ambito del teatro e del teatro di contaminazione: a loro si deve la rassegna internazionale “Battiti” che riunisce artisti e compagnie che rappresentano l’eccellenza del circo teatro internazionale.

Lo stupore, l’incanto di guardare in cielo e veder danzare, l’emozione di conoscere storie nuove, il fascino e l’adrenalina dell’equilibrio sono gli ingredienti principali di un festival che si propone come momento di incontro, aggregazione, serenità e allegria, con proposte adatte a tutte le età. La rassegna si svolgerà per le strade, nelle piazze, nei parchi e nei luoghi comuni del vivere cittadino e proporrà spettacoli per tutti, con una grande attenzione ai bambini e ai ragazzi. Il circo e il teatro di strada, linguaggio emotivo forte, affascinante e ricco di stimoli onirici, sarà il comune denominatore. In particolare, grande spettacolarità verrà offerta da tutte quelle performance caratterizzate da tecniche di sospensione (acrobatica aerea, danza su parete, equilibrismo).

“L’Amministrazione prosegue il proprio percorso di un calendario di eventi sempre più diffuso sull’intero territorio, che punta sul coinvolgimento delle frazioni”, commenta il sindaco Luigi Zironi, “con lo scopo di recuperare gradualmente la nostra socialità, con un linguaggio artistico comprensibile a tutte le fasce di età, dunque adatto in particolare alle famiglie”.

“Questo festival”, aggiunge Mariaelena Mililli, assessore alla cultura, “vuole riportare la creatività e la bellezza al centro degli spazi pubblici, nei luoghi del vivere comune”.

L’inaugurazione del festival sarà il 3 luglio in Piazza Libertà con un suggestivo spettacolo di danza verticale sulla torre del municipio, per proseguire per tutto il mese di luglio nei fine settimana, con performance al Parco Ferrari, al Parco Due, nel cortile della Parrocchia di Torre Maina, nei parchi di Bell’Italia e Pozza, alla Torre della Strega di Fogliano.

Dopo oltre un anno di alternanza tra lockdown e varie limitazioni nel quotidiano, particolare attenzione sarà rivolta a coloro che forse sono stati i più penalizzati, dai bambini agli adolescenti, attraverso i laboratori di “piccolo circo”: un coinvolgimento che permetterà di entrare in relazione con le famiglie e creare una rete di relazioni attive, e stimolerà i giovani partecipanti verso la conoscenza di attività tanto inconsuete quanto importanti per la crescita individuale e di gruppo. I laboratori, gratuiti e su iscrizione fino al 10 giugno, saranno organizzati durante la settimana, dal lunedì al giovedì, suddivisi per fasce di età (6-10, 11-14, 15-18 anni), alla Parrocchia di Torre Maina e al Centro Giovani di Pozza. E’ previsto anche un laboratorio dedicato alle persone con disabilità, che si svolgerà presso la sede Anfass di Sassuolo. A conclusione, gli artisti insieme al gruppo di bambini e ragazzi che hanno partecipato e alle loro famiglie si incontreranno per assistere ad uno spettacolo a loro dedicato.

In occasione del festival sarà possibile assistere agli spettacoli delle seguenti compagnie: oltre a Materiaviva Performance, Circo Bipolar, Endaxi, Miss Jenny Pavone, Carole Madella, Can Bagnato e Mattatoio Sospeso. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, in caso di maltempo aggiornamenti in tempo reale sui social.

Materiaviva Performance

Roberta Castelluzzo e Alessandra Lanciotti, direttrici della compagnia, gestiscono dal 2012 il Teatro Furio Camillo di Roma, storico teatro di ricerca, punto di riferimento per la sperimentazione teatrale e la danza contemporanea. Dal 2013 la compagnia Materiaviva organizza la Rassegna Internazionale di Circo Teatro “Battiti” che riunisce, ormai da nove edizioni, artisti provenienti da tutto il mondo e compagnie che rappresentano l’eccellenza del circo teatro internazionale. Dal 2017 Alessandra Lanciotti e Roberta Castelluzzo aprono, presso la sede della compagnia, il corso professionale di circo teatro Accademia Materiaviva, per la formazione stabile professionale di performer di circo teatro. Nell’esperienza didattica confluiscono le collaborazioni con artisti e formatori del panorama italiano ed europeo.



GLI SPETTACOLI