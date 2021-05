CEFLA e SACMI, al via il piano di vaccinazione del personale

CEFLA e SACMI in prima linea per dare il proprio contributo alla campagna vaccinale nazionale. In coerenza con il protocollo nazionale e in collaborazione con l’Ausl di Imola, le due aziende hanno predisposto un piano congiunto finalizzato alla vaccinazione del proprio personale dipendente che potevano presentare la propria candidatura, entro il 28 maggio, sulla piattaforma on line appositamente predisposta.

Già a marzo 2021 le due aziende avevano prontamente risposto all’appello delle associazioni di categoria (tra cui Confindustria), per coinvolgere le imprese nell’attuazione del piano vaccinale nazionale, sottolineando la necessità di dare il proprio contributo “ad uno sforzo corale del sistema-Paese, essenziale per la tutela della salute e la ripresa delle attività sociali ed economiche”.

Seguendo il protocollo del Governo, emanato il 6 aprile successivo, e le più recenti linee guida regionali, SACMI e CEFLA hanno predisposto il piano con il supporto del Medico Competente. Tale piano è finalizzato ad organizzare un hub vaccinale specifico per consentire al proprio personale di poter aderire, su base volontaria ed in tempi rapidi, alla somministrazione del vaccino.

Dopo essersi candidati sulla piattaforma, i dipendenti dovranno quindi attendere l’avvio della campagna, previsto per l’8 giugno prossimo. L’obiettivo – spiegano i responsabili dell’iniziativa – è portare a termine la campagna in un arco temporale estremamente ridotto, vaccinando tutto il personale.

Fisicamente, i vaccini saranno somministrati presso il Medical Center posto all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Le modalità operative di vaccinazione saranno le stesse previste dalle linee guida del piano vaccinale nazionale. Si tratta quindi di un servizio in più rispetto a quanto già previsto dalla campagna di vaccinazione nazionale, coordinata territorialmente dalle ASL.

Il contributo di CEFLA e SACMI alla campagna vaccinale nazionale arriva al termine di una stagione di intensa attività mirata a garantire la continuità dell’attività produttiva in sicurezza per tutto il personale. Un percorso su più fasi, dal sostegno alle modalità di lavoro agile alla riorganizzazione di protocolli e spazi aziendali, per favorire i rientri in sicurezza.

Come le precedenti, anche questa iniziativa è accompagnata da una puntuale campagna di informazione rivolta a tutti i dipendenti, che possono trovare sulle rispettive piattaforme on line aziendali tutte le informazioni sull’emergenza COVID e sulla campagna di vaccinazione nelle aziende.