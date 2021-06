45 persone sanzionate durante i controlli anti Covid dei carabinieri a Bologna e provincia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 844 persone, 78 esercizi pubblici e sanzionato 45 persone per aver violato la normativa di riferimento, in particolare quella che vieta gli spostamenti, consentiti solo da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

In particolare a Bologna:

in occasione dei controlli del territorio, nella zona di Piazza Verdi, Santo Stefano, Aldrovandi, Scaravilli, sono stati sanzionati 30 giovani per violazione alle misure di contenimento COVID, denunciato un 38enne straniero per false dichiarazione sulla propria identità; in centro è stata interrotta una festa con musica alta tenuta da 6 giovani provenienti dal milanese tutti sanzionati per violazioni COVID.

Inoltre:

i Carabinieri del NAS di Bologna a seguito di controlli nel settore alimentare nella provincia, hanno sanzionato un negozio di prodotti alimentari, una trattoria ed un bar per violazioni amministrative, sulla conservazione dei prodotti alimentari, per un importo complessivo di 6.000 euro;

i Carabinieri della Compagnia di Molinella a seguito di rilievi di incidente stradale hanno denunciato un 44enne per guida sotto l’influenza dell’alcol (tassi di alcolemia pari a 1,56 e 1,42 g/l);

i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vergato e sono intervenuti sulla Strada Statale “64-Porrettana”, in località Carbona, per rilevare un incidente stradale tra una guardia giurata, 30enne italiano alla guida di una Fiat Panda e un autocarro dei rifiuti condotto da 37enne. La guardia giurata è morto sul colpo;

i Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno arrestato per evasione un 56enne che si era allontanato dal proprio domicilio per futili motivi.