Controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie dell’Emilia-Romagna

1 arrestato, 33 indagati, oltre 3.200 persone controllate, 11 violazioni amministrative contestate e decine di veicoli controllati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna nell’ultima settimana, che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale 299 pattuglie della Specialità in uniforme e in abiti civili, con 75 treni scortati.

L’arresto è stato eseguito dagli Agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, i quali, durante i controlli preventivi effettuati nell’ambito dello scalo, hanno rintracciato un cittadino italiano colpito da un ordine di carcerazione per l’esecuzione di una misura cautelare personale per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Rimini, operatori della locale Sezione Polizia Ferroviaria, in collaborazione con personale dell’UPGSP della Questura, hanno denunciato in stato di libertà per violenza sessuale un cittadino marocchino, reo di aver palpeggiato e baciato una viaggiatrice di origini cubane contro la sua volontà, all’interno della stazione.

Le restanti denunce riguardano vari reati quali: resistenza a Pubblico Ufficiale, violazione delle norme riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia, danneggiamento, furto, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, false attestazioni sull’identità personale.

Si segnala inoltre l’effettuazione di un controllo straordinario denominato “Stazioni Sicure” organizzato a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno nella giornata di mercoledì 26 maggio, finalizzato, oltre che ai consueti servizi di prevenzione, ad incrementare i livelli di sicurezza tramite misure che vadano ad implementare il dispositivo ordinario di controllo.

Tale operazione fa parte delle numerose iniziative della Polizia Ferroviaria finalizzate a garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare attenzione rivolta ai comportamenti scorretti e alle indebite presenze all’interno delle stazioni ferroviarie.