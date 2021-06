Roberta Ruffaldi, Assessore a Servizi sociali e Sanità di Toano, nominata Cavaliere della Repubblica

Nella mattinata di oggi, 2 giugno, presso il Palazzo del Governo di Reggio Emilia è stata consegnata l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferita con Decreto del Presidente della Repubblica a Roberta Ruffaldi, assessore ai Servizi sociali e sanità del comune di Toano. L‘onorificenza è legata in particolare all’impegno profuso dalla Ruffaldi per dare alla comunità risposte concrete durante l’emergenza Covid-19.

Fra le motivazioni che hanno portato a questo riconoscimento si legge: “Pur lavorando costantemente come OSS (operatrice sociosanitaria) nella casa per anziani Villa delle Ginestre di Castelnovo né Monti ha interpretato con serietà, competenza e senso del dovere il suo ruolo di Assessore ai servizi Sociali nelle seguenti attività: organizzazione degli uffici per le attività connesse all’emergenza; erogazione dei buoni spesa per le persone in stato di necessità; collaborazione con Caritas per incentivare e facilitare le donazioni provenienti da privati e da associazioni e organizzare con i volontari la distribuzione dei pacchi alimentari; coordinamento delle attività di Protezione Civile per consegnare la spesa; lavoro diretto di consegna a domicilio della spesa e attività di assistenza per le persone e le famiglie in quarantena o malate di Covid-19. Inoltre, collaborazione con le forze dell’ordine per le attività di sorveglianza necessarie in questo delicato periodo; organizzazione delle operazioni per il rientro in Italia di un ragazzo in difficoltà che si trovava all’estero; comunicazione solerte, precisa e informata sui social e nel sito del Comune delle notizie, direttive, dei decreti, delle regole e dei comportamenti da adottare, essendone essa stessa per prima esempio per la collettività; attività di stimolo, di coordinamento e di controllo tra i dipendenti e gli amministratori comunali, le forze dell’ordine e i volontari nelle varie fasi dell’emergenza. Si è attivata per facilitare il compito di alcune volontarie che si sono cimentate nella realizzazione di mascherine protettive che sono state regalate alla collettività, reperendo materiali e strumenti”.

La consegna dell’attestato si è svolta nel corso delle celebrazioni per il 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica italiana alla presenza della Prefetta Iolanda Rolli, la direttrice generale AUSL di Reggio Emilia Cristina Marchesi e il sindaco di Toano Vincenzo Volpi.

“Vorrei dedicare questa onorificenza ai miei genitori – afferma Roberta Ruffaldi – perché da loro ho appreso l’importanza del dare, sempre e comunque, in ogni ambito. Il loro esempio è sempre stato un faro nella mia vita, la mia speranza è di passare gli stessi valori a mio figlio con l’aiuto di mio marito, che da sempre mi sostiene con forza. Vorrei anche ringraziare tutta l’Amministrazione e i dipendenti comunali, tutte le associazioni e i privati cittadini con i quali ho collaborato in questi mesi, solo grazie alla partecipazione di tantissime persone stupende sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi. Immensa gratitudine va alla mia famiglia che mi ha incessantemente supportato e sopportato”.

“Dopo il conferimento nel dicembre 2019 a Mario Ferrari (presidente della Croce Rossa di Toano) del Cavalierato ora arriva anche questo meritato riconoscimento – sottolinea il sindaco Vincenzo Volpi -. La pandemia ci ha messo veramente a dura prova, ma ha anche evidenziato come il nostro territorio sia scrigno di perle di volontariato, altruismo e collaborazione, che in molti modi hanno contribuito alla riuscita del superamento di un periodo tanto grave. Avere Roberta al nostro fianco nell’affrontare i momenti peggiori è stata una fortuna inestimabile”.