Modena: sarà formalizzata denuncia nei confronti di due “no mask” che hanno fatto incursione in Municipio

Il presidente del Consiglio comunale di Modena Fabio Poggi ha annunciato che formalizzerà denuncia nei confronti dei due “no mask” che hanno interrotto la seduta di oggi, giovedì 3 giugno, dell’Assemblea.

Intorno alle 16.30, infatti, due persone prive di mascherina hanno fatto un’incursione nella sala consiliare, in Municipio, mentre era in corso il momento celebrativo dedicato alla Festa della Repubblica che ha aperto la seduta. Poggi ha invitato i “no mask” a uscire, ma la richiesta è caduta nel vuoto: di conseguenza, i lavori sono stati sospesi, mentre i consiglieri presenti sono stati invitati a spostarsi all’esterno dell’aula.

Nell’arco di pochi minuti le due persone sono state comunque allontanate dagli operatori della Polizia locale presenti nel Palazzo comunale, come di consueto in occasione delle sedute dell’Assemblea, consentendo quindi la ripresa delle attività consiliari, che sono regolarmente ripartite dopo circa un quarto d’ora di stop. Nei prossimi giorni, dunque, il presidente presenterà formale denuncia sull’accaduto negli uffici del Comando di via Galilei.