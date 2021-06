Hub vaccinale al via: open weekend senza intoppi a Scandiano

Inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale, allestito da Ausl Reggio Emilia al Centro Fiere di Scandiano, con il contributo e la collaborazione del Comune di Scandiano.

A tagliare il nastro, con il sindaco di Scandiano, c’erano gli altri sindaci del distretto Zanni, Cavallaro, Daviddi Corti e Borghi, l’ on. Antonella Incerti, l’assessore regionale Mammi, i consiglieri regionali Soncini, Bondavalli e Costa, la direttrice sanitaria Nicoletta Natalini, la direttrice delle professioni sanitarie Sandra Coriani e il direttore del distretto Marco Ferri.

Una piccola inaugurazione per non disturbare le procedure vaccinali che comunque stanno procedendo senza intoppi e senza attese.

“Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato il sindaco – tutti gli intervenuti per aver partecipato ad un momento per noi storico. Un grazie speciale anche ai tanti operatori sanitari impegnati in queste ore per la somministrazione di oltre 5700 vaccini e alle forze dell’ordine e di volontariato che stanno presidiando il nostro territorio. Per il momento una bellissima risposta dei tantissimi cittadini, non solo scandianesi, ad una domanda diffusa, quella di un gesto di responsabilità e di civiltà per ritrovare la nostra amata quotidianità”.

Le somministrazioni proseguiranno nelle giornate di sabato e domenica, solo per i prenotati che hanno ricevuto l’SMS di conferma dell’appuntamento, fino al completamento delle circa 5700 dosi disponibili.

“Permettetemi di esprimere la grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco – nel vedere tantissimi giovani presentarsi all’ingresso del nostro hub. Avere avuto la possibilità di contribuire alla loro estate è davvero motivo di grande orgoglio”.