La Direzione Didattica di Vignola partecipa alla 36° edizione del Festival Europeo di Teatro per Ragazzi di Marano

Il contributo video dal titolo “The wizard of Oz, io e te al di là dell’arcobaleno, rappresenta la documentazione del laboratorio teatrale realizzato dalla classe 4C del plesso Mazzini, della Direzione Didattica di Vignola con la docente esperta di teatro Monica Lavini e le docenti Cinzia Alini e Donatella Agosta. Si tratta di un progetto interdisciplinare in inglese tenutosi in modalità da remoto che ha permesso ai bambini, nonostante questo momento di “distanza” imposta dalla pandemia, di conoscere ed esprimere se stessi nel e con il gruppo.

Il contributo riassume le motivazioni della scelta di promuovere un laboratorio teatrale a “distanza”, le scene più rappresentative della drammatizzazione realizzata da remoto durante il periodo di chiusura della scuola con gli strumenti a disposizione dei bambini (tablet, telefonini e computer), le testimonianze dei bambini in una cornice che, grazie anche agli strumenti tecnologici utilizzati, saprà emozionare.

Il video contributo sarà visionabile fino al termine del Festival previsto per il 6 giugno

https://maranofestival.it/wizard-of-oz/