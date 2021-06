Fascia 12-19 anni: da lunedì 7 via alle prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid

Nuovi, fondamentali passi in avanti per la campagna vaccinale anti-Covid: da lunedì 7 giugno prendono il via le prenotazioni per la fascia d’età 12-19 anni, successivamente, ogni due giorni, si apriranno per le fasce rimanenti, fino ad offrire la possibilità della vaccinazione all’intera popolazione candidabile.

Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno sarà infatti il turno della fascia tra i 35 e i 39 anni, mentre da venerdì 11 a domenica 13 toccherà ai cittadini tra i 30 e i 34 anni prenotare la propria dose. Si prosegue la settimana successiva con la fascia 25-29 anni (lunedì 14 e martedì 15 giugno), per poi concludere mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 con la fascia 20-24.

“È importante che anche i giovani dai 12 anni in su si vaccinino – spiega il segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri di Modena Alfredo Ferrari -, perché fintanto che non sarà vaccinata la gran parte della popolazione il virus continuerà a circolare. Quanto più i virus circolano, tanto più mutano, con il rischio che emergano varianti pericolose. Vaccinare anche i minorenni significa ridurre questo rischio”.

Le modalità per effettuare la prenotazione, uguali per tutte le fasce d’età da lunedì 7 giugno in avanti, prevedono la possibilità di scelta tra diversi canali.

Per i minorenni sono i genitori, o chi ne fa le veci, a dover effettuare la prenotazione: sarà sufficiente comunicare i dati o il codice fiscale sia dell’adulto richiedente che del minore vaccinando. Le modalità di prenotazione, in generale, sono le seguenti: per telefono, chiamando il numero dedicato 059 2025333, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13; tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso da quello dei genitori nel caso di minori, se associato); collegandosi al sito Cupweb; attraverso l’App “ER Salute”; nelle Farmacie private e comunali della provincia di Modena; o presso i Corner Salute presenti in numerosi punti vendita Coop Alleanza 3.0 della provincia di Modena.

Per tutte le informazioni sulla vaccinazione ai minori è possibile consultare la pagina dedicata sul portale dell’Ausl: http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori.

Alla vaccinazione per fasce d’età, l’Azienda USL di Modena ha aggiunto 7 Open Day vaccinali su prenotazione (uno per Distretto sanitario): i primi due si terranno domani, domenica 6 giugno, nei Punti Vaccinali di Pavullo e San Felice sul Panaro. I 1.600 posti totali a disposizione sono stati prenotati in otto minuti, segno del forte desiderio di adesione alla campagna anti-Covid da parte dei cittadini modenesi. Dal prossimo weekend i rimanenti cinque appuntamenti.