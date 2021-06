Piccolo circo, a Maranello aperte le iscrizioni ai laboratori per bambini e ragazzi

Fino al 10 giugno sono aperte le iscrizioni ai laboratori di piccolo circo rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, in programma in luglio nell’ambito di PAF! Per Aria Festival, il grande evento di teatro, circo, arte, cultura e musica. E’ possibile iscriversi online sul sito del Comune di Maranello (sezione eventi).

I laboratori, gratuiti e curati dalla Compagnia Materiaviva Performance, saranno organizzati durante la settimana, suddivisi per fasce di età (6-10, 11-14, 15-18 anni), alla Parrocchia di Torre Maina e al Centro Giovani di Pozza. Attraverso le tecniche circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobatica) e giochi teatrali, sarà possibile sperimentare un nuovo modo di stare insieme e di conoscere le proprie abilità e interessi. Nell’arco del mese di luglio, ogni gruppo potrà frequentare i laboratori, dal lunedì al giovedì, secondo le fasce orarie e le età.

Ogni venerdì alle ore 21, a conclusione dell’esperienza, gli artisti insieme al gruppo di bambini e ragazzi che avranno partecipato (e alle loro famiglie) si incontreranno per vedere assieme uno spettacolo a loro dedicato. I laboratori si attivano con un minimo di 5 fino a un massimo di 10 iscritti per gruppo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura del Comune di Maranello: 0536/240020 – 0536/240133.