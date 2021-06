Pallacanestro Scandiano, la B femminile recupera a Piumazzo

Torna in campo per il recupero con le Basketball Sisters la formazione di Serie B femminile della Pallacanestro Scandiano. Fedolfi e compagne, sul parquet di Piumazzo (martedì 8 giugno, ore 20,30), vanno a caccia del secondo successo consecutivo dopo il blitz a sorpresa sul campo del Progresso, utile a mettere in cassaforte punti salvezza.

Le avversarie occupano l’ultima piazza della seconda fase, con 2 lunghezze di ritardo sull’accoppiata Scandiano-Tigers Parma; venerdì, poi, si giocherà immediatamente il match di ritorno, stavolta al PalaRegnani, con palla a due prevista per le 21.