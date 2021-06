Questa mattina intorno alle 11:30 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e l’autoscala in appoggio, in via Timavo angolo via Gorizia per mettere in salvo un cane che si trovava in bilico sulla balaustra di un balcone. L’animale è stato raggiunto dai vigili del fuoco per mezzo dell’autoscala, imbragato e tratto in salvo a terra dove è stato affidato alla polizia locale di Bologna.