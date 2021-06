Principio d’incendio al Santa Maria Nuova causa un ventilconvettore malfunzionante

Principio d’incendio intorno alle 15:00 in una stanza di degenza, al momento non occupata, presso il Santa Maria Nuova di Reggio, al 4° piano presso il reparto di Medicina cardiovascolare dove un ventilconvettore, per un probabile malfunzionamento, è andato in fiamme. Scattato tempestivamente il piano di emergenza interno: il personale addetto ha estinto le fiamme. I Vigili del fuoco, dopo i controlli di rito, hanno provveduto a bonificare il corridoio dal fumo. Nessun degente coinvolto. Riavviate le ordinarie attività del reparto.