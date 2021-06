Si continua a lavorare per completare il percorso pedonale lungo l’anello di Bismantova

Nei giorni scorsi sono arrivate al Comune di Castelnovo Monti alcune richieste di informazioni sulla realizzazione del percorso pedonale lungo il “Giro della Pietra”, il percorso stradale che attraverso le borgate rurali della zona di Bismantova è parte integrante della Via Matildica del Volto Santo.

Spiega il Sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini: “Ci sembra opportuno fornire alcune indicazioni sui tempi di completamento e le modalità dell’intervento. Ci è stato chiesto ad esempio se è prevista la riasfaltatura dell’intero tratto stradale, ma qui va chiarito che parliamo di due tipologie ben distinte di intervento. Quello realizzato è un primo stralcio dell’allargamento della carreggiata per realizzarvi un percorso pedonale agevole e sicuro, in alcuni tratti asfaltato come la strada, in altri sterrato. Il primo stralcio non prevede il completamento di quest’opera lungo tutto il “giro della Pietra”, ma di alcuni tratti fino a Vologno. Stiamo lavorando per realizzare poi un secondo stralcio e quindi poter completare l’anello”. Conclude Bini: “Per quanto riguarda la situazione della carreggiata, fino a Carnola parliamo di una strada di competenza della provincia, mentre il tratto restante, su viabilità comunale, rientra nell’ambito degli interventi di manutenzione che da diversi anni stiamo portando avanti a rotazione: la calendarizzazione è legata ovviamente al reperimento delle risorse ma si tratta di un impegno continuo da parte dell’Amministrazione”. Aggiunge il Presidente del Parco nazionale, coinvolto nelle opere che riguardano la via Matildica del Volto Santo, Fausto Giovanelli: “I lavori di miglioramento della fruibilità e della sicurezza pedonale del perimetro di Bismantova sono destinati a essere parte dell’offerta turistica dei percorsi storici matildici. Al momento non sono ancora completati: mancano ancora la segnaletica dedicata e dunque anche dal punto di vista della funzionalità pedonale e turistica non possono essere valutati prima della loro conclusione. Al termine sarà distinto, aperto, fruibile per turisti e residenti un ampliamento della banchina laterale sulla provinciale da Castelnovo Monti a Carnola e un altro ampliamento della banchina stradale su alcune tratte tra Carnola, Ginepreto e Vologno. Sarà altresì riordinata e attrezzata una piazzola di sosta con cannocchiale e osservatorio sul paesaggio e sarà segnalato come parte dei cammini Matildici tutto il perimetro stradale della Pietra di Bismantova. Il Parco e il Comune di Castelnovo collaborano per reperire nuove risorse per poter successivamente dare seguito all’intervento di valorizzazione del percorso, come meritano le vocazioni e lo straordinario valore di paesaggio di questo territorio”.