Venerdì notte previste chiusure sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 “Via del Triumvirato” e lo svincolo 5 “Quartiere Lame”, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

Inoltre sarà chiuso lo svincolo 4bis “Aeroporto”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere: Via del Triumvirato, Via Emila Ponente, Viale Vittorio Sabena, Via Alberto Manzi, Via Marco Polo, Via Cristoforo Colombo ed entrare sulla Tangenziale, allo svincolo 5 “Quartiere Lame”;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Quartiere Lame” e lo svincolo 4bis “Aeroporto”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere: Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo, Via Alberto Manzi, Viale Vittorio Sabena, Via Emila Ponente, Via del Triumvirato ed entrare sulla Tangenziale, allo svincolo 4bis “Aeroporto”.