Violento nubifragio su Bologna e dintorni

Dalle ore 15:00 i vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi causati da un forte acquazzone che ha colpito il territorio di Bologna e provincia. Alcuni allagamenti, alberi pericolanti, parti di stabili da rimuovere per la messa in sicurezza.

In particolare in via Stalingrado a Bologna, una porzione della copertura di un edificio si è staccata finendo su di una vettura in strada. Nessun ferito e nessun’altra struttura coinvolta. La squadra intervenuta con l’appoggio di autogrù e autoscala, alle 19:45 era ancora sul posto per mettere in sicurezza l’intero scenario, dopo aver rimosso la parte ancora pericolante della guaina del tetto del palazzo.