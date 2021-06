Volley Sassuolo: Francesca Mammini convocata per uno stage con la Nazionale

Grande soddisfazione ed orgoglio in casa Volley Academy Sassuolo per la convocazione di Francesca Mammini per una tre giorni di stage al Centro Federale Pavesi di Milano nell’ambito del progetto di Qualificazione Nazionale Femminile 2021.

Mammini – palleggiatrice classe 2004 – è al suo secondo anno in maglia neroverde e sarà impegnata a Milano dal 13 al 15 giugno su segnalazione del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Marco Mencarelli.

A Francesca vanno i più sentiti complimenti del Volley Academy Sassuolo per la convocazione in Nazionale ed un grande in bocca al lupo per la nuova stagione con la maglia neroverde.