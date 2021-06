Nuovi corsi di Alta formazione Unibo in collaborazione con Automobili Lamborghini

Grazie alla collaborazione tra Ateneo e Automobili Lamborghini, è stata attivata una Scuola di Alta Formazione tecnica e specialistica avanzata per i dipendenti della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese.

L’Ateneo, a partire da questo anno accademico, attiverà dei corsi con l’obiettivo di accelerare il processo di accrescimento di specifiche competenze dei dipendenti della Lamborghini, sia nell’ottica di upskilling per i dipendenti junior che di reskilling per i dipendenti senior. Integrati con la tutorship dell’azienda, i corsi permetteranno di migliorare e accelerare il processo di crescita professionale dei dipendenti.

Nell’ambito della nuova Scuola di Alta Formazione, verranno approfondite e sviluppate specifiche tematiche e competenze di interesse per l’Azienda, tra cui ibridizzazione ed elettrificazione del propulsore, digitalizzazione e connettività in ambito di sistemi avanzati di assistenza alla guida, gamification, cyber security e tecnologie basate su intelligenza artificiale, machine learning e cloud computing per supportare i processi produttivi.

Un’iniziativa che riconferma il successo dell’accordo quadro firmato con Automobili Lamborghini, nel 2018, e che ha già permesso di realizzare numerosi progetti in diversi ambiti, quali ricerca (dottorati), recruiting, e in relazione ad iniziative che vedono coinvolti gli studenti (Motorsport).

Questa Scuola di Alta Formazione si inserisce in un progetto avviato circa un anno fa per dare risposta alle numerose richieste di formazione continua raccolte da parte delle aziende, che prevede la possibilità di realizzare corsi singoli definiti in maniera puntuale sulle necessità delle imprese e percorsi formativi strutturati co-progettati con le aziende stesse, in particolare quelle di dimensioni medio-grandi.

Per Automobili Lamborghini la Scuola di Alta Formazione in collaborazione con l’Università di Bologna è un prezioso strumento per mettere a disposizione ed allargare competenze divenute ormai fondamentali nel settore automotive in continua evoluzione. Si tratta di conoscenze ed esperienze come quelle che hanno portato allo sviluppo delle concept Asterion e Terzo Millennio e della Sián, serie limitata con tecnologia ibrida, inserite all’interno di un percorso aperto a colleghi selezionati e improntato allo studio e alla ricerca di innovazione.