Carpi: un’estate al…“Mac’é!“, fra radio, giochi e studio

Non solo svago e aggregazione creativa, nell’estate del “Mac’é!”: lo Spazio giovani del Comune infatti, oltre a laboratori, giochi, e (novità) una web radio, proporrà anche occasioni di studio dopo un anno scolastico segnato pesantemente dalla “didattica a distanza” causa Covid. Il servizio di supporto e sostegno alle fragilità formative è rivolto in particolare agli studenti fra gli 11 e i 15 anni, che hanno frequentato la secondaria di primo grado.

Tale attività è prevista ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, e la mattina dal martedì al giovedì (9-12). Dalle 17 alle 19 invece i frequentatori potranno contare su tante offerte per il tempo libero: dal ping-pong al biliardino, dalla sala prove alla play-station, alla citata emittente denominata “Radio Macello”, oltre a rassegne e laboratori sviluppati con il Tavolo Giovani “Vez”, in un ampio e arricchito locale, con wi-fi gratuito e aria condizionata. Il tutto sempre gratuitamente e nel rispetto dei protocolli anti-contagio.

I programmi dello spazio di via De Amicis sono stati presentati dall’Assessore alle Politiche Giovanili Davide Dalle Ave, insieme ad Andrea Moretti, referente delle Politiche Giovanili, Giorgia Pagano (della coop. “Macchine celibi”) coordinatrice del “Mac’é!”, e la partecipazione di Chiara Rubbiani e Nadia Bonamici, rispettivamente Direttrice e operatrice del Centro Servizi Volontariato “Terre Estensi”. L’incontro stampa è stata anche l’occasione per premiare otto giovani volontari impegnati nei mesi scorsi in tre progetti – “Time Sharing” (condividere il tempo studio), teatro e “Io monopattino bene“ (sul corretto uso del mezzo): Francesca Aranini, Aurora Corradi, Davide Ferrari, Eleonora Guastalla, Gaia Orlando, Mattia Panariello, Daniele Pagliani e Agnese Zironi. A tutti un buono-spesa da 30€, con i ringraziamenti e applausi di assessore e operatori.

Per informazioni sulle attività del “Mac’é!”: 059649271 in orario d’apertura, oppure WhatsApp al 3457497320 o spaziogiovani@comune.carpi.mo.it