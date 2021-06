Covid: da lunedì l’Emilia-Romagna in zona bianca

Da lunedì prossimo l’Emilia-Romagna sarà zona bianca. Il passaggio in questa fascia già ipotizzato dai numeri relativi all’evoluzione dell’indice sui contagi da Covid 19 è stato annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

“Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia. Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento – ha spiegato – andranno in zona bianca, firmerò un’ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò – ha concluso – ci colloca come secondo miglior paese dell’Ue”.

Tra le novità principali il coprifuoco: che non sarà più in vigore nella Zona Bianca. Potranno poi rimanere aperti anche alla sera e al chiuso, senza limiti orari, i ristoranti e le altre attività di ristorazione. Al chiuso si potrà stare in sei al tavolo, all’aperto non ci saranno limiti. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio.

Mentre resta l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro, resta in vigore anche il divieto di assembramento.