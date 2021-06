Formigine, la Lega boccia il PD: “Il grazie non deve conoscere discriminazione”

“Grazie ai dipendenti del Comune di Formigine, ma grazie di cuore anche a tutti i lavoratori che non hanno mai fatto mancare la loro opera e il loro servizio durante questa emergenza sanitaria”.

È senza alcuna forma di discriminazione che il gruppo Lega Salvini Premier intende esprimere la propria gratitudine – afferma una nota della Lega -. Ed è per questa ragione che ha espresso voto contrario all’ordine del giorno di ringraziamento degli uffici pubblici. “Vogliamo evitare – spiega il capogruppo Davide Romani – ogni parzialità nell’espressione di ringraziamento verso quanti si sono sacrificati in questo difficile periodo per fare in modo che la vita della comunità potesse proseguire. Noi vogliamo ringraziare tutti i lavoratori. Certo siamo consiglieri comunali, il cui lavoro afferisce agli uffici municipali, ma siamo anche cittadini che hanno avuto necessità di servizi, a partire dai più elementari Come fare la spesa”.

In tal senso la Lega ha presentato degli emendamenti, non accolti, volti proprio a evitare la discriminazione nella gratitudine.

Si è voluto sottolineare infatti che “la pandemia ha messo a dura prova tutti quei lavoratori che, a causa delle loro mansioni, si sono ritrovati in prima linea nell’affrontare il virus mettendo in pericolo loro stessi e le famiglie correlate, come ad esempio gli operatori della filiera agroalimentare e grande distribuzione, autotrasportatori e settore logistico, forze dell’ordine, operatori sanitari e medici di base, fattorini e corrieri”.

Così si invitano il sindaco e la giunta a “rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le categorie di lavoratori che durante la pandemia hanno continuato a lavorare regolarmente facendoci pervenire servizi e merci nonostante le difficoltà” e a “ribadire che, nonostante la pandemia, anche i dipendenti pubblici hanno proseguito con il loro regolare lavoro facendo pervenire ai cittadini i servizi essenziali che l’amministrazione comunale rende alla cittadinanza”.

“Grazie a tutti dalla Lega Salvini Premier”.