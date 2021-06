Su il sipario all’Arena del Sole: nuova luce sulla facciata restaurata

I lavori si concluderanno tra circa dieci giorni, ma la rimozione dei teli e del ponteggio sulla facciata principale dell’Arena del Sole ne mostrano già l’aspetto rinnovato che di sera risalta grazie a una nuova illuminazione. Nel 2019 l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto da 600 mila euro complessivi per il restauro della facciata e delle sculture che sovrastano l’edificio, che era transennato da tempo per ragioni di cautela dopo il distacco di alcuni calcinacci. I lavori sono iniziati a metà del 2020.

Il teatro Arena del Sole, storico edificio in via dell’Indipendenza 44 a Bologna, nato dapprima come teatro all’aperto e attualmente fulcro di un’intensa attività teatrale a cura di Ert Fondazione, sia nelle due sale coperte che nel chiostro interno – dove sta per partire la rassegna InChiostro nell’ambito di Bologna Estate 2021 -, venne acquistato dal Comune di Bologna nel 1984 e negli anni ’90 venne completamente ristrutturato.

L’ intervento attuale ha interessato:

il restauro della facciata porticata, compreso il cornicione aggettante con la scritta “Luogo dato agli spettacoli diurni” e del gruppo di statue in cemento opera di Alfredo Neri;

il restauro del sottoportico, compreso il ripristino dell’intonaco delle tre volte a crociera;

la revisione del sistema di deflusso delle acque;

la revisione e sostituzione del sistema antipiccione.

Durante i lavori si è verificato che era possibile integrare e modificare l’illuminazione della facciata, costituita da vecchi corpi illuminanti con luci ad alto consumo, con nuove luci a led. Il nuovo sistema illuminotecnico enfatizza la facciata con lievi pennellate di luce che accarezzano i fregi e le sculture sulla sommità.

Nel corso del restauro sono state eseguite diverse analisi stratigrafiche e analizzate le cromie anche attraverso la documentazione iconografica. L’intervento eseguito dalla ditta Dafne restauri srl è stato quindi anche un lavoro di ricerca che l’impresa ha portato avanti insieme ai tecnici comunali coinvolti nella Direzione lavori, in stretta collaborazione con la Soprintendenza.

La facciata risulta completamente rinnovata, con i fregi riportati al colore originale che risaltano sul colore giallo arenaria.

Il ponteggio è stato rimosso ad esclusione delle transenne a terra, resta il ponteggio sul lato destro per alcune lavorazioni sui pilastri e di sostituzione dell’illuminazione nel sottoportico, che dovrebbero concludersi tra circa dieci giorni, quando la città potrà apprezzare pienamente la facciata rinnovata del teatro dell’Arena del sole.