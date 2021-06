Soliera: due uomini denunciati per tentata estorsione

I carabinieri di Soliera, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura modenese, due uomini modenesi, un 33enne ed un 22enne, poiché a maggio scorso, pretendendo la somma di euro 10.000 da una donna del posto quale provvigione per la compravendita di un immobile, anziché quella inizialmente pattuita di circa la metà, l’hanno minacciata di non procedere alla definizione dell’atto di compravendita laddove ella si fosse rifiutata di cedere alle loro ingiuste pretese.

I due dovranno rispondere di tentata estorsione.