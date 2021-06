Eriksen, Federazione danese “Condizioni stabili”

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Buone notizie per Christian Eriksen. Le sue condizioni sono “stabili, il giocatore resta in ospedale per ulteriori accertamenti”. L’aggioranmento arriva direttamente dalla Federcalcio danese che continua a dare informazioni sullo stato di salute del giocatore

colpito da un malore in campo durante la gara degli Europei contro la Finlandia. “Questa mattina abbiamo parlato con Christian, che ha inviato i saluti ai compagni di squadra – si legge – Il team e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi di affetto per Eriksen arrivati da tifosi, giocatori e dalle famiglie reali di Danimarca e Inghilterra, associazioni internazionali e club. Incoraggiamo tutti a continuare a mandare i messaggi che saranno certamente inoltrati a Christian e alla sua famiglia”.

(ITALPRESS).