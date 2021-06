Tennis: domenica da dimenticare per la squadra maschile di B2 dello Sporting Club Sassuolo

Domenica da dimenticare per la squadra maschile di B2 dello Sporting Club Sassuolo che, in trasferta sui campi del fanalino di coda CT Massalombarda, ha dovuto incassare una pesante sconfitta.

Nonostante la strenua resistenza dei sassolesi, che in un paio d’occasioni hanno accarezzato la vittoria in un singolare e in un doppio, e la vittoria del giovane Bondioli in uno dei quattro singolari disputati, il conteggio finale ha visto prevalere i romagnoli del CT Massalombarda per 5 a 1.

In una giornata così non tutto è stato negativo però. La sconfitta del CT Matelica, diretta inseguitrice dello Sporting, permette alla squadra sassolese di mantenere la seconda posizione in classifica e di affrontare il prossimo impegno contro il CA Faenza, domenica prossima in trasferta, con ancora due punti di vantaggio.