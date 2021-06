I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito i rilievi necessari per appurare le modalità di un incidente stradale che si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri sulla Strada Provinciale 255 – via Persiceto, in un tratto con limite di velocità a 70 km/h. Nell’incidente stradale sono rimasti coinvolti una Citroën C3 con un 21enne italiano alla guida e un ciclista, un 81enne italiano. Il ciclista è deceduto.