La “Mille Miglia” a Bologna: le deviazioni dei bus previste dalle ore 18 di venerdì

In occasione del transito della corsa storica automobilistica Mille Miglia 2021, a Bologna saranno chiuse al traffico veicolare via Ugo Bassi e via Indipendenza. Dalle ore 18.00 di venerdì 18 giugno alle ore 0.30 di sabato 19 giugno, le linee di bus Tper 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 86, A e C saranno, pertanto, interessate da deviazioni temporanee di percorso.

Negli orari di chiusura di via Ugo Bassi e via Indipendenza verrà, inoltre, istituita una navetta di bus per favorire il collegamento con il centro della zona urbana est; la navetta sarà attiva sul percorso circolare piazza Minghetti (via Farini), via Santo Stefano, via Murri, via Masi, via Mazzini, viale Ercolani, via San Vitale, via Castiglione, via Farini.

Tutte le variazioni a servizi e percorsi riportate in allegato sono consultabili anche alla pagina www.tper.it/millemiglia del sito web di Tper.