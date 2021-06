Bologna: da sabato 19 giugno il coefficiente di riempimento consentito dei bus Tper sale fino all’80% della capienza totale

Il miglioramento della situazione sanitaria che ha consentito all’Emilia-Romagna l’ingresso in zona bianca porta con sè anche la possibilità di un maggior carico d’utenza per i mezzi pubblici a decorrere da sabato 19 giugno, come comunicato alle aziende di trasporti, alle Istituzioni e agli Enti Locali del territorio dall’Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini.

Il livello di carico consentito sale, infatti, dall’attuale 50%, fino all’80% della capienza totale prevista dalla carta di circolazione dei mezzi. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 luglio, salve future disposizioni.

Tper, pertanto, ha in corso l’aggiornamento delle indicazioni riportate nell’adesivo presente nei pressi della porta anteriore dei bus che indica il numero di passeggeri consentiti a bordo; anche la funzionalità dell’app Roger che consente di visualizzare in tempo reale il livello di carico dei bus in arrivo sarà adeguata alla nuova disposizione normativa.

L’Azienda invita l’utenza al rispetto di tutte le norme in vigore per il contrasto del contagio, prima tra tutte la necessità di indossare correttamente la mascherina per tutta la durata del viaggio.

Da parte sua, Tper continuerà a garantire il massimo impegno nella sanificazione quotidiana dei veicoli, come continuativamente ha fatto dall’inizio dell’emergenza pandemica, e a mettere a disposizione dei passeggeri, sui bus, i dispenser con soluzione idroalcolica igienizzante.

La collaborazione di tutti e la conferma del senso di responsabilità che ha generalmente contraddistinto gli utilizzatori dei mezzi pubblici in questi mesi restano indispensabili anche in questo frangente in cui si compie un ulteriore importante passo verso il ritorno all’auspicata normalità.