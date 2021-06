Chiusure notturne sulla A14, A13 e A1

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.

Inoltre, dalle 20:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Bologna/Ancona.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di lunedì 21 e martedì 22 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpoletana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 23 e giovedì 24 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Rovigo sud Villamarzana.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di realizzazione del raccordo autostradale della Cisa A15 e della A22 Autostrada del Brennero, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 giugno, sarà chiuso l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, per chi proviene da Bologna e da Milano ed è diretto verso La Spezia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma, al km 110+500, immettersi sulla SS9 Via Emilia ed entrare sulla A15 Parma-La Spezia, alla stazione di Parma ovest, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana, per proseguire in direzione di La Spezia;

-dalle 22:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Fidenza, verso Milano. Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata sia verso Milano sia in direzione di Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazion di Parma, proseguire sulla SP343 R e sulla SS9 Via Emilia e rientrare sulla A1 alla stazione di Fidenza.

In alternativa alla chiusura della stazione di Parma verso Milano, si consiglia di entrare a Terre di Canossa Campegine, al km 124+300 della stessa A1, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.