Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via Dozza a Medicina. A bruciare un fienile insieme a circa 400 grosse rotoballe di fieno. I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e due autobotti in appoggio, hanno circoscritto il rogo, evitando che si propagasse anche a strutture vicine. Non si segnalano feriti.