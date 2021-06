5 persone denunciate a Fiorano perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti

5 persone denunciate a Fiorano perché trovate in possesso di modiche quantità...

Nel corso di controlli notturni eseguiti dai carabinieri, a Fiorano Modenese, tre persone tra i 20 e i 30anni sono state segnalate amministrativamente poiché trovate in possesso di modica quantità di hashish; nel corso del controllo, una delle tre è stata anche denunciata per aver fornito ai Carabinieri false attestazioni sull’identità personale. Sempre a Fiorano, altre due persone controllate sono state trovate in possesso di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, quindi segnalate amministrativamente alla Prefettura.

A Vignola, invece, un 40enne italiano è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di oltre 2,60 g/l; per lui oltre al ritiro della patente è scattato il sequestro del veicolo.