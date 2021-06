A Vignola la Giunta ripulisce la panchina rossa pensando a Saman

Un gesto di cura, ma anche un gesto di denuncia, con il pensiero rivolto alla drammatica vicenda della giovane Saman. Questa mattina, la sindaca di Vignola Emilia Muratori con la vicesindaca Anna Paragliola e gli assessori Daniela Fatatis e Luca Righi, hanno ripulito la panchina rossa in piazzetta Soli che, nei giorni scorsi, era stata imbrattata, probabilmente in modo del tutto accidentale. Hanno anche colto l’occasione per raccogliere, nell’area attorno alla panchina, i rifiuti lasciati a terra nonostante la presenza di un cestino appositamente fatto installare dall’Amministrazione, in collaborazione con Hera, proprio nelle scorse settimane.

La panchina rossa porta la scritta “No alla violenza sulle donne” e rappresenta ormai un simbolo di lotta per i diritti di tutte le donne. “Abbiamo voluto ripulire la panchina rossa imbrattata – confermano dalla Giunta di Vignola – non solo come gesto di cura verso la città, ma anche come gesto di protesta contro una deviata mentalità patriarcale e maschilista che considera ancora le donne come proprietà di qualcuno, di un uomo o di una famiglia, in nome di un distorto codice d’onore che non può avere cittadinanza in un Paese democratico. Una comunità che ha rispetto per le donne è una comunità che cresce e guarda con fiducia al futuro”.