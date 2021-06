Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Novi nella lotta alla zanzara Tigre

A maggio sono state distribuite gratuitamente le pastiglie per il trattamento a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta. A giugno, per aumentare la sicurezza degli alunni in vista del mese di settembre, è stata chiesta la collaborazione dei residenti vicino ai complessi scolastici di Novi e Rovereto. Pertanto nei giorni scorsi sono state distribuite, porta a porta in queste zone, le pastiglie larvicide per tombini e caditoie in numero sufficiente per consentire un trattamento continuo per tutto il periodo estivo.

A Rovereto il prossimo appuntamento è previsto per giorno 30/06/2021 dalle ore 8:30 alle 12:30 presso il mercato settimanale del mercoledì.

A Novi continua la distribuzione presso l’Ufficio Ambiente del Comune per i cittadini che ne volessero fare richiesta.

Progetto in collaborazione con CEAS – Centro di Sostenibilità Ambientale – delle Terre d’Argine. Per ulteriori informazioni visita il sito della regione: https://zanzaratigreonline.it/it