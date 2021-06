Tennis, Campionati individuali Under 12 regionali: Alberto Nicolini dello Sporting Club Sassuolo è il campione 2021

Tennis, Campionati individuali Under 12 regionali: Alberto Nicolini dello Sporting Club Sassuolo...

Dopo il titolo regionale a squadre under 12, conquistato la scorsa settimana, il portacolori dello Sporting Club Sassuolo, Alberto Nicolini, ha fatto il bis con il titolo individuale vinto sui campi del Tennis Modena ai danni del romagnolo Beniamino Savini del CT Ippodromo Cesena.

Per Nicolini la manifestazione modenese non ha portato solo il titolo regionale ma gli è valsa anche la qualificazione ai Campionati Nazionali Under 12, la famosa Coppa Porro Lambertenghi, che si svolgerà sui campi del TC Milano Bonacossa dal 30 agosto al 5 settembre prossimi.