Crolla il muro di rivestimento esterno di un palazzo di tre piani ad Ozzano

Prima delle 14:00 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ozzano dell’Emilia, per il crollo di un muro di rivestimento esterno di un palazzo di tre piani. I detriti sono finiti nel cortile interno dell’edificio, nessun’altra struttura è stata coinvolta.

I vigili del fuoco sono sul posto con due squadre, l’autoscala in appoggio e una unità cinofila e il funzionario di guardia. Si sta provvedendo a mettere in sicurezza lo scenario, a rimuovere i detriti e all’ispezione della zona interessata dal crollo. Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale e il 118. Nessuna persona è stata coinvolta dal crollo.