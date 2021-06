Da mercoledì 23 a Carpi asfaltatura delle vie Remesina, dei Grilli e dei Cavi

L’Amministrazione Comunale informa che posdomani, mercoledì 23 Giugno, salvo imprevisti inizieranno lavori di asfaltatura nelle seguenti strade:

– VIA REMESINA da via Valle a via Ivano Martinelli

– VIA DEI GRILLI dalla S.S 468 Motta all’incrocio con via dei Cavi

– VIA DEI CAVI fino al civico 10

Gli interventi sono programmati fra le ore 8:30 e le ore 18:30; in caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.

Le aree interessate dai lavori rimarranno chiuse al traffico; l’ultimazione dei lavori è stimata per fine mese.